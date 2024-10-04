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Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к нововведениям в розничной торговле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2024, 10:51
С 1 ноября вводится новый этап разрешительного режима в розничной торговле. Это означает, что при продаже товара с маркировкой кассовое оборудование в онлайн-режиме будет обращаться к системе «Честный знак» для проверки каждого кода, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Такой режим будет обязателен для 9 категорий товаров: пиво и слабоалкольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, автомобильные шины, БАД, одежда, обувь, фотоаппараты, духи», - уточнили в ведомстве.
Код маркировки может не пройти проверку, если у товара истек срок годности, он запрещен к реализации, выведен из оборота, в системе отсутствуют код товара или сведения о его вводе в оборот. В этих случаях кассовое программное обеспечение уведомит продавца. Таким образом система позволяет отследить путь товара с момента производства до продажи, а для потребителя – гарантирует подлинность и качество продукта. Причина блокировки товара будет указана при сканировании на кассе. Ее также можно узнать в мобильном приложении «Честный знак», либо обратившись в техническую поддержку.
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