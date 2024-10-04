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Почти 5 тыс. педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике выгорания
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2024, 10:57
В Московской области в рамках проекта «Наш участковый врач» проводятся тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания у участковых педиатров, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«Такие тренинги позволяют снизить уровень профессионального выгорания среди врачей. Мы запустили проект в 2022 году и с начала его реализации занятия прошли уже почти 5 тыс. тыс. педиатров, а с начала этого года порядка 400», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В комплекс занятий входят не только очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, но и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами. Также медицинским специалистам доступны арт-терапевтические тренинги.
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