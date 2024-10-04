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Рекордную цену лота в 28 млн рублей зафиксировали на торгах в Богородском округе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2024, 11:04
С 23 по 27 сентября в Подмосковье было проведено 137 аукционов по земельно-имущественным торгам. Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 127 соток (под склад), расположенного по адресу: г. Старая Купавна, ул. Дорожная. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
В аукционе приняли участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в почти в 10 раз и составил более 28,3 млн рублей в год.
Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.
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