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Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона 4–6 октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2024, 11:06
Четвертого октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Ступинском лесничестве — IV класс пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пятого октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности», — говорится в сообщении.
Шестого октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.
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