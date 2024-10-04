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Жителям Подмосковья рассказали о нюансах при перепланировке в ипотечной квартире
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2024, 11:08
Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию более 100 млн кв. м жилья. Многие покупают квартиру в ипотеку. Специалисты Министерства жилищной политики Московской области проинформировали будущих собственников о нюансах, которые необходимо знать при ремонте и перепланировке в ипотечном жилье. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Согласие банка на ремонт — не нужно, но необходимо для перепланировки квартиры. Собственник обязан поддерживать ипотечную квартиру в нормальном состоянии, согласно ФЗ "Об ипотеке", статья 30. Менять обои, двери и половое покрытие, натягивать потолки можно без согласия банка», — говорится в сообщении.
Улучшать имущество можно, но ухудшать его или уменьшать стоимость сверх нормального износа запрещено ФЗ «Об ипотеке», статья 29. Касается перепланировки и переустройства. Банк считает это обоснованным риском.
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