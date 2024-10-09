10октября 2024
четверг
|
Суд поддержал решение подмосковного УФАС в отношении ООО «Зимер»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Октября 2024, 09:41
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Зимер» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации г.о. Истра о внесении сведений в отношении ООО "Зимер" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку быстровозводимого пневмокаркасного сооружения на базе пневмокаркасного модуля», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +8 +10 ночью +8 +10
Котировки
Партнеры