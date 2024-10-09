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Продажи квартир стартовали в доме-гиганте с подземным паркингом в Химках
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Общество — 9 Октября 2024, 09:41
Продажи квартир стартовали в строящемся корпусе № 5 жилого комплекса «1-й Шереметьевский», расположенного в микрорайоне Подрезково города Химки, информирует пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.
«Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей», — рассказали в ведомстве.
На текущий момент на стройплощадке ведут работы подготовительного периода — участок расчищают и выравнивают.
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