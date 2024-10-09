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Недобросовестные управляющие компании Подмосковья заплатят более 3 млн рублей штрафов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2024, 09:43
В первую неделю октября на рассмотрении в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области находилось 36 административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля, передает пресс-служба регионального ведомства.
«В настоящее время заместителями министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вынесены постановления по 26 делам, еще по 10 производство продолжается», - отметили в сообщении.
Общая сумма наложенных штрафов на недобросовестные компании региона за неделю составила более 3 млн рублей.
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