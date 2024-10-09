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Межрайонный эндокринологический центр открыли в Одинцовском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2024, 09:46
Межрайонный эндокринологический центр открылся на базе Одинцовской областной больницы в г. Одинцово. Он создан в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» и наблюдение пациентов в нем будет осуществляться по полису ОМС, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
Пациенты будут проходить углубленное обследование не только у эндокринологов, но и у других профильных специалистов — офтальмологов и неврологов, а также в кабинете «диабетической стопы». Сейчас на учете в Одинцовской областной больнице стоит 17 тыс. больных сахарным диабетом.
«Сахарный диабет — очень коварное заболевание. Наличие в муниципалитете такого специализированного регионального центра является большим шагом в борьбе с диабетом и в предотвращении сопутствующих заболеваний: нефропатии, ретинопатии и нейропатии, — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы, кандидат медицинских наук, уролог, онколог Андрей Фадеев.
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