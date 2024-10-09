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Подмосковная компания выпустила более 5 млн единиц высокоточного метрического крепежа
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Общество — 9 Октября 2024, 09:47
Компания «Новые Технологии и Материалы» (НТМ), работающая в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, с начала 2024 года выпустила и поставила на российский рынок более 5 млн единиц высокоточного метрического крепежа. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Эта крепежная продукция востребована в радиоэлектронной промышленности, машиностроении, строительстве, медицине.
Высокоточный метрический крепеж применяется в различных отраслях, где требуется надежность, точность и устойчивость к нагрузкам. Ключевыми областями применения являются: автомобилестроение, медицинская техника, электроника, робототехника и автоматизация, а также прецизионные инструменты и приборы. Эти отрасли и продукция предъявляют строгие требования к качеству и точности крепежа, так как ошибки в размерах могут привести к серьезным последствиям для безопасности и эффективности работы оборудования.
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