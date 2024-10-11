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Более 600 тыс. детей прошли вакцинацию от гриппа в Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2024, 11:25
В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Более 600 тыс. детей уже получили прививку, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Осенью всегда наблюдается подъем сезонной заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте. Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства родителей дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школе или детском садике. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 600 тыс. детей», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
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