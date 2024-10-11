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На дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 1 млн автомобилей утром 11 октября
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2024, 11:25
В пятницу утром, 11 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-4 "Дон", М-9 "Балтия", а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе», - говорится в сообщении.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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