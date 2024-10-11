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Подмосковье предложило запустить проект по закупке стройресурсов на бирже
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2024, 11:26
С 10 по 11 октября в г. Сочи ФАС России проводит III Всероссийскую конференцию в сфере закупок. Конференция объединяет представителей регуляторов, законодателей, бизнеса, субъектов и органов контроля всех уровней, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«Применение биржевых индикаторов в госзакупках позволит экономить бюджетные средства», — об этом руководитель ФАС России Максим Шаскольский рассказал в ходе пленарной сессии III Всероссийской конференции в сфере закупок.
Глава ведомства отметил, что в службу поступает много предложений об увеличении цены строительных контрактов в связи с ростом стоимости строительных материалов. ФАС России не поддерживает такие изменения условий контракта при отсутствии прозрачного ценообразования. Сейчас активно развивается биржевая торговля, формирующая объективные рыночные индикаторы цен на группы товаров. Также ФАС России внимательно следит за ценообразованием на рынках строительных материалов, работает над сдерживанием роста цен. По мнению службы, для экономии средств бюджета целесообразно, по аналогии с использованием биржевых индикаторов по различным видам топлива, применять такие индикаторы в госзаказе и для строительства.
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