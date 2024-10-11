11октября 2024
пятница
|
Подмосковные регбисты сразятся за Кубок Оболенского 12 октября
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Октября 2024, 11:26
Игроки регбийного клуба «ВВА-Подмосковье» сыграют в матче на Кубок Оболенского в Самаре 12 октября, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«За заветный трофей поборются две команды: сборная России и сборная легионеров чемпионата России по регби "Российские Барбарианс". В составе национальной сборной сыграют: Александр Иванов, Александр Белослудцев и Ислам Абдулкадиров. А за команду "Российские Барбарианс" на поле выйдет Михаил Бабаев», - говорится в сообщении.
Встреча состоится 12 октября в 14.30 (мск) в городе Самара на стадионе «Солидарность Самара Арена». Получить бесплатные билеты на матч можно по ссылке.
В прошлом году команда «Российские Барбарианс» одержала победу над сборной России со счетом 25:21 и стала обладателем первого в истории Кубка Оболенского.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +9 +11 ночью +8 +10
Котировки
Партнеры