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УФАС Подмосковья включит ООО «СЕРВИССТРОЙГАРАНТ» в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2024, 11:27
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Городская ритуальная служба», в отношении ООО «СЕРВИССТРОЙГАРАНТ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев. В связи с нарушением условий контракта учреждение расторгло его в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СЕРВИССТРОЙГАРАНТ» подлежат включению в РНП.
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