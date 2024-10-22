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Объявлен конкурс на строительство котельной в Люберцах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2024, 11:22
В городском округе Люберцы в следующем году планируют завершить строительство блочно-модульной котельной на улице Попова, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "Строительство блочно-модульной котельной мощностью 31,7 МВт по адресу: г. о. Люберцы, ул. Попова, около дома № 12"» — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Люберцы.
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