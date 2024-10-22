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Тыква из Подмосковья весом свыше 210 кг получила гран-при в номинации международного соревнования
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Общество — 22 Октября 2024, 11:22
По результатам Международного соревнования гигантских овощей «Тыквы Батл – АгроРекорд 2024» тыква из Подмосковья получила гран-при в специальной номинации. Ее вырастила жительница Можайского городского округа на своем участке, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Как уточняют в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, вес тыквы превышает 210 кг. Таким образом она стала самой большой и тяжелой среди других представителей Подмосковья, принимавших участие в конкурсе. Хозяйка Наталья Смирнова отмечает, что вырастила тыкву-гиганта, которую назвала "Валун", из семени, используя в процессе только органические удобрения», - говорится в сообщении.
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