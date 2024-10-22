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Подмосковная кондитерская фабрика запустила новую линию по производству конфет
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2024, 11:24
Компания «Машины сладости» запустила новую линию по производству конфет «Машуля» в городском округе Егорьевск. В ближайшее время компания планирует приступить к реализации второго этапа - наращиванию мощностей за счет строительства еще одного производственного корпуса на территории соседнего земельного участка, который был предоставлен предприятию в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Построить новый корпус компания планирует в IV квартале 2025 года, информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.
«В оснащение и запуск новой производственной линии инвестировано более 180 млн рублей. В течение пяти лет компания планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 5 млрд рублей. На фабрике уже сейчас создало 50 рабочих мест, еще 450 появится в ходе реализации проекта. В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии, компания планирует приглашать на практику студентов. После ввода в эксплуатацию всего комплекса, "Машины сладости" смогут производить в год более 300 тыс. тонн кондитерских изделий, 100 тыс. тонн мороженого и около 7 тыс. тонн газированных напитков», - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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