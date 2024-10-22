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Подмосковье будет отслеживать использование сельскохозяйственных земель через спутники

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2024, 11:32

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключен государственный контракт совместно с ООО «ИКИЗ» в целях актуализации геоинформационной базы данных об использовании сельскохозяйственных земель и верификации выращиваемых культур на территории региона через снимки, полученные с помощью аппаратов дистанционного зондирования Земли, передает пресс-служба ведомства.

«Применение данных технологий позволит в оперативном режиме обновлять информацию о принадлежности земель к различным видам сельскохозяйственных угодий, а также об использовании пахотных земель для выращивания сельскохозяйственных культур. В данный момент в Подмосковье активно проводится кампания во вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель, инструменты геомониторинга также будут задействованы в этом процессе», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.



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