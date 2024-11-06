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Подмосковное УФАС оштрафовало предпринимателя за распространение рекламы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Ноября 2024, 09:57
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя на сумму 5 тыс. рублей, информирует пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение заявителя о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.
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