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Суд поддержал решение УФАС внести ООО «Вяткадорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Ноября 2024, 09:57
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации г.о Воскресенск о внесении сведений в отношении ООО "Вяткадорстрой" в РНП из-за уклонения общества от заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Воскресенск», - сообщается в материале.
По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.
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