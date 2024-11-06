В Крыму назначат нового главу Счетной палаты

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Общество — 6 Ноября 2024, 10:00
Третьего ноября в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств», на которой побывали более 620 жителей и гостей Подмосковья. Музей-заповедник каждый год присоединяется к акции и готовит для нее специальную программу мероприятий, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Весь вечер гости могли бесплатно посетить выставочные проекты музея: "П. И. Чайковский. Симфония "Жизнь" и "Елена Образцова. Жить — значит петь". В вечерние часы прошли экскурсии по мемориальному дому композитора. Специально для акции «Ночь искусств» была подготовлена тематическая экскурсия "Вся Италия в одном кабинете" по кабинету брата П. И. Чайковского Модеста. Он был поклонником итальянского искусства: в его кабинете можно увидеть копии работ Леонардо да Винчи, Рафаэля, Донателло, Тициана, предметы декоративно-прикладного искусства из разных стран, предметы быта конца ХIХ — начала ХХ веков», - говорится в сообщении.
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