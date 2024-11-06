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Отбор проектов мелиорации для возмещения затрат начнется в Подмосковье с 8 ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Ноября 2024, 10:02
С 8 ноября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области начинает прием документов для выплаты региональной субсидии на проведение культуртехнических мероприятий. Получателем меры поддержки могут стать сельхозтоваропроизводители и организации АПК, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Подмосковья. Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Субсидия предусматривает возмещение до 50% от понесенных затрат, с учетом предельной стоимости работ за 1 гектар вводимых в оборот земель, на проведение культуртехнической мелиорации. Для получения необходимо соблюсти ряд условий: иметь в наличии согласованный проект, на момент подачи заявления завершить работы по вводу земель в сельскохозяйственный оборот, а также подтвердить отсутствие задолженности перед бюджетом Московской области», - говорится в сообщении.
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