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Подмосковная ферма выращивает более 30 видов микрозелени для предприятий общепита
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Ноября 2024, 10:04
Городская ферма «Росток» в Орехово-Зуевском городском округе выращивает более 30 видов микрозелени различных культур, включая редис, горох, подсолнечник, базилик, капусту, рукколу и другие. Для каждой грядки определен микроклимат, грунт и степень освещения, которое необходимо молодым побегам. Об этом информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Предприятие выращивает растения на круглогодичной основе. Компания сотрудничает с заведениями общественного питания, фитнес-клубами, супермаркетами, поставляя выращенные без использования химикатов растения. В месяц городская ферма «Росток» реализует более 1 тыс. лотков продукции», - говорится в сообщении.
Микрозелень — это молодые побеги растений, выращенные из различных семян: редиса, шпината, базилика и других. По своему составу микрозелень богата витаминами группы B, C, A, K и минералами, на 75% состоит из жидкого хлорофилла. До 90% полезных веществ в ее составе усваиваются организмом, из-за чего она считается отличным дополнением к правильному рациону питания.
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