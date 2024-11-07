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Свыше 70 тыс. заявок на выплату на питание мамам подали в Подмосковье в 2024 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Ноября 2024, 16:18
С начала года почти 71 тыс. заявлений на оформление выплаты на питание для беременных и молодых матерей подали в Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом информирует пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Выплата предоставляется беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение 6 месяцев с даты родов и детям до 3 лет. Если в семье несколько детей в возрасте до 3 лет выплата назначается на каждого ребенка.
Оформить выплату на питание можно на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Также услуга доступна в мобильном приложении «Добродел» в блоке «Услуги» — «Все услуги» — «Соцподдержка».
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