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Музей «Новый Иерусалим» в Истре открывает серию благотворительных концертов
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Общество — 7 Ноября 2024, 16:19
В День народного единства в Музее «Новый Иерусалим» в Истре состоялся сольный концерт заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского. Все собранные средства будут перечислены на благотворительные цели, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Этим концертом открылась серия ежегодных благотворительных концертов музея «Новый Иерусалим», средства от которых пойдут в поддержку российских благотворительных организаций.
Средства от продажи билетов на концерт Бориса Березовского, на котором пианист сыграл произведения Ференца Листа и Людвига ван Бетховена, будут перечислены «Елизаветинскому детскому хоспису».
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