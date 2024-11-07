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В Подмосковье можно подобрать землю для реализации проекта в сфере туризма
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Ноября 2024, 16:20
В 2022 году стартовал новый федеральный проект Росреестра «Земли для туризма». Его цель — вовлечение земли в туристический оборот, привлечение инвесторов в регионы с большим туристическим потенциалом, эффективное управление земельными ресурсами. Об этом передает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
Для реализации проекта на территории Московской области заключено соглашение об информационном взаимодействии между Росреестром, публично-правовой компанией «Роскадастр» и правительством Московской области в целях создания условий активного использования туристического потенциала Московской области, а также о порядке формирования перечня земельных участков, имеющих потенциал вовлечения в оборот для развития туристской деятельности.
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