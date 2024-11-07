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В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили более 200 объектов за неделю

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Ноября 2024, 16:21

С 28 октября по 2 ноября 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 202 объекта, из которых 150 земельных участков в аренду, 40 земельных участков на продажу, 7 нежилых помещений в аренду, 3 нежилых помещения на продажу, 1 объект водопользования и 1 участок недр местного значения. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Так, в Богородском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 30 соток, расположенный в д. Горки. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 275 352 руб./год.

В городском округе Луховицы продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 15 соток, расположенный в д. Власьево. Начальная цена — 448 710 руб./год.

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