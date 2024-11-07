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Подмосковье продолжит обновление коммунальной и транспортной инфраструктуры
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Ноября 2024, 16:23
В составе инвестиционных расходов бюджета Подмосковья на 2025–2027 годы приоритетными направлениями являются развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области.
«На 2025 год на модернизацию объектов теплоснабжения выделяется 40 млрд рублей. Планируется провести работы по строительству и реконструкции 330 котельных, из которых 162 — вводные, а также отремонтировать 490 км сетей теплоснабжения», — говорится в сообщении.
В следующем бюджетном цикле будут продолжены мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии объектов водоснабжения и водоотведения (в том числе коллекторы и канализационные насосные станции). В 2025 году запланированы работы на 224 объектах с общим объемом финансирования 12,3 млрд рублей, из них 131 объект планируется ввести в эксплуатацию. Всего за 3 года планируется реализовать 297 объектов с объемом финансирования 60 млрд рублей.
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