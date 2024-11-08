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Устройство подпорных стен на строящемся путепроводе в Апрелевке выполнено на 70%
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Общество — 8 Ноября 2024, 12:42
В рамках строительства путепровода в Апрелевке продолжается устройство подпорных стен со стороны ул. Самохина и ул. Апрелевской, готовность которых составляет сейчас 70%, информирует пресс-служба Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Также строители проводят монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода – уже смонтирована центральная секция пролета над железной дорогой, ведется монтаж металлоконструкций со стороны ул. Самохина, в ближайшее время строители приступят к монтажу со стороны ул. Апрелевской. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн. Кроме того, ведется переустройство инженерных коммуникаций», - рассказали в ведомстве.
Строительство путепровода через железнодорожные пути ведется в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Открыть движение по путепроводу планируется в следующем году.
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