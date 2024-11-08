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В Подмосковье на торгах реализован самый бюджетный участок за 89 тыс. рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2024, 12:49
С 28 октября по 2 ноября 2024 года на торгах был реализован самый бюджетный лот в Можайском городском округе. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился на 3% и составил 89 470,63 руб./в год», - говорится в сообщении.
Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области.
Найти доступные лоты можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.
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