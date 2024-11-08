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Жителям Подмосковья рассказали, чем кормить птиц зимой
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2024, 12:51
Скоро в Подмосковье придет настоящая зима и ударят морозы. Именно в этот суровый период зимующим птицам холодно и голодно, им нужна помощь человека. Как не причинить вред птицам и покормить именно тем, что им сейчас нужно, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Птиц надо кормить до начала весны. При исчезновении источника корма среди зимы пернатые попадают в сложную ситуацию, мигрировать и искать новые места, где их накормят, в это время им сложно.
Чем можно кормить:
подсушенные крошки белого хлеба;
сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы;
несоленые семечки (подсолнуха, тыквы и др.);
кусочки свежих фруктов и ягод;
кусочки сухофруктов;
несоленое сало;
сливочное масло;
орехи;
сушеные ягоды рябины и боярышника;
сушеные дикие травы (конский щавель, репей).
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