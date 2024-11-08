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Спортивную школу олимпийского резерва капитально отремонтируют в Электростали
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2024, 12:54
В городском округе Электросталь начинается подготовка к капитальному ремонту комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь». Подрядчик выйдет на объект 12 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Площадь здания составляет более 840 кв. м. По проекту здесь обновят фасад здания, кровлю и входные группы. Заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, также благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, спортшколу ждет поставка новой мебели и оборудования», - говорится в сообщении.
Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
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