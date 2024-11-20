23ноября 2024
суббота
|
Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Химках
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Ноября 2024, 10:44
Московское областное УФАС по РФ рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия управления делами администрации округа Химки, Управления централизации закупок округа Химки при проведении электронного аукциона на оказание комплексных услуг по обслуживанию зданий, сооружений, помещений. Об этом информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало управлению делами администрации округа Химки, Управлению централизации закупок округа Химки обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
утром -1 +1 днем 0 +2
Котировки
Партнеры