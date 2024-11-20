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Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле включения ООО «Империя» в РНП
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2024, 10:45
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Империя» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение "Мосавтодор" о внесении сведений в отношении ООО «Империя» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку масла для средств малой механизации. По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП. Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд», - говорится в сообщении.
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