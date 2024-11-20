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Промышленники Подмосковья привлекли 25 млрд рублей благодаря господдержке
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2024, 10:46
Промышленные малые и средние предприятия привлекли 25 млрд рублей кредитных средств за девять месяцев 2024 года, передает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«За девять месяцев этого года промышленные предприятия сектора МСП заключили 739 договоров на предоставление льготных кредитов при помощи господдержки. Общий объем финансирования составил 25 млрд рублей. По этому показателю Подмосковье вошло в топ-3 регионов страны», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Средства предоставлены бизнесу по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764, а также при помощи инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.
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