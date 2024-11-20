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Студент колледжа «Подмосковье» стал победителем Всероссийского конкурса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2024, 10:46
Студент второго курса колледжа «Подмосковье» Антон Иванов, обучающийся по специальности «Прикладная геодезия», завоевал победу во Всероссийском конкурсе семейных генеалогических исследований «Моя родословная» в рамках проекта «Наш краеведческий музей. Перезагрузка-2024». Об этом рассказала пресс-служба Министерства образования Московской области.
«Церемония награждения победителей состоялась в конференц-зале гостиницы "Измайлово" в Москве. На мероприятии присутствовали представители образовательных учреждений, общественных организаций и государственных структур. Антон Иванов представил творческую работу, посвященную своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны. Его исследование продемонстрировало глубокое знание семейной истории, уважение к подвигам предков и высокую степень патриотизма. Этот подход вызвал большой интерес у жюри и зрителей», - говорится в сообщении.
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