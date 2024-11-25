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Реконструкция более 290 метров тепловых сетей запланирована в Кашире
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2024, 15:08
Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнением работ по реконструкции участков тепловых сетей в городском округе Кашира, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская. Общая протяженность: 291,2 м. Протяженность участков сетей:
от дома № 37 по ул. Садовая до д. 10 по ул. Вахрушева — 61 м;
от ТК у дома № 6 по ул. Вахрушева до ТК у дома № 10/2 по ул. Гвардейская — 113,4 м;
от ТК у дома № 29 до ТК у дома № 31 по ул. Садовая — 116,8 м.
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