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Сезон речной пассажирской навигации завершился в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2024, 15:21
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подвели итоги работы речного пассажирского транспорта. За сезон 2024 года более 40 тысяч пассажиров воспользовались тремя водными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине, информирует пресс-служба регионального ведомства.
«В Подмосковье закончил работу последний речной маршрут, тем самым завершив сезон водной пассажирской навигации. В целом пассажиропоток на речных маршрутах вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Лидером по числу пассажиров, по традиции, стал маршрут в Лыткарине, на нем за семь месяцев зафиксировано свыше 22,2 тысячи поездок. В Серпухове на теплоходе жители и гости региона совершили порядка 13 тысяч поездок, а в Коломне — более 5 тысяч», — сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
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