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В Подмосковье завершили строительство оборудования для очистных сооружений
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2024, 15:21
Компания «БиоПроект Пересвет» завершила строительство производственного объекта в Сергиево-Посадском г. о. на земельном участке, полученном в аренду по программе «Земля за 1 рубль». Это импортозамещающее предприятие по выпуску необходимого оборудования для обеспечения работы очистных сооружений, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«На новом предприятии "БиоПроект Пересвет" будут выпускать емкостное оборудование из композитных материалов для очистных сооружений. Инвестиции компании в проект составляют 100 млн рублей. На предприятии будет создано более 20 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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