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В Подмосковье приглашают доноров 1 и 4 групп крови
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2024, 15:23
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. Служба крови Подмосковья осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«На этой неделе приглашаем доноров 1 отрицательной и положительной и 4 отрицательной групп крови. Напоминаем, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — сказала заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
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