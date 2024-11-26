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Сокращение срока работы в электронном магазине рассмотрят в Подмосковье 28 ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2024, 14:11
Двадцать восьмого ноября в 12:00 в Telegram-канале комитета по конкурентной политике МО состоится прямой эфир на тему «Электронный магазин Подмосковья. Обзор предложений по сокращению срока контрактации». Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Рассматриваемые вопросы:
текущая проблематика при работе в ЭМ;
обсуждение предложений по сокращению срока контрактации.
Эфир проведет консультант отдела актуализации информационных систем и технического обеспечения Александр Фомичев.
Вопросы направляйте через платформу обратной связи. Инструкция как это сделать размещена по ссылке.
На едином портале торгов можно будет найти курсы по организации закупочных процедур.
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