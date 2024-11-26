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В Серпухове объявлен конкурс на капитальный ремонт плотины
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2024, 14:11
Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины пруда на реке Городенка в городском округе Серпухов, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту плотины пруда на р. Городенка пр. р. Скнига д. Б. Городня. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать плотину с целью обеспечения безопасности эксплуатации, а также уменьшения риска аварийной ситуации, защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения.
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