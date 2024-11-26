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Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить гаджет от вируса
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2024, 14:12
В Мингосуправления Московской области рассказали, как вирусы проникают в устройство и что с этим делать. Вирус может проникнуть из магазинов приложений, которые не всегда справляются с их проверкой, информирует пресс-служба ведомства.
«Заражение устройства может произойти при загрузке файлов с непроверенных ресурсов или через сообщения от мошенников. Если пользователь скачал зараженное приложение, то он может лишиться важных файлов, профилей в социальных сетях или средств с банковских счетов, а украденные аккаунты злоумышленники могут использовать для вымогательств», - говорится в сообщении.
Чтобы понять, что телефон подвергся заражению, необходимо обратить внимание на непонятную рекламу, которая появляется внезапно и которую не получается закрыть; на быструю разрядку батареи телефона, сильный нагрев и самостоятельную перезагрузку устройства; наличие поврежденных файлов и сообщений о системных ошибках; увеличение расхода мобильного трафика и самопроизвольная установка приложений.
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