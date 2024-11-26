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Дорожники Подмосковья обустроили 125 искусственных неровностей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2024, 14:13
Дорожные службы обустроили 125 искусственных неровностей на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передает пресс-служа регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Специалисты "Мосавтодора" обустроили резинокордовые и асфальтобетонные искусственных неровности на 75 участках региональных дорог у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость. Всего до конца года в области планируется установить еще 25 новых искусственных неровностей», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Для повышения безопасности дорожного движения специалисты обустроили искусственные неровности в 24 городских округах. Больше всего неровностей появилось в Воскресенске и Раменском.
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