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В Истре объявлен конкурс на строительство многоквартирного жилого дома
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2024, 14:14
Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг с одновременным выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного жилого дома в п. Снегири, городском округе Истра. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг с одновременным выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Истра, п. Снегири, земельный участок с КН 50:08:0030103:304».
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