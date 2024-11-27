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Почти 500 тыс. звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2024, 11:00
В медицинских организациях Московской области работает горячая линия главного врача. Позвонив по телефону, жители могут задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения, информирует пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
«Позвонив на горячую линию главного врача жители Подмосковья могут оперативно получить ответы на волнующие их вопросы. Также она помогает руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы. Мы запустили горячую линию в 2022 году и за это время на нее поступило почти 500 тыс. звонков», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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