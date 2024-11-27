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Услугу для таксистов на портале госуслуг Подмосковья дополнили умными сервисами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2024, 11:01
На региональном портале Подмосковья обновили онлайн-услугу по оформлению разрешений на деятельность такси. Об этом передает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Выдача электронных разрешений на деятельность такси — одна из самых популярных онлайн-услуг для бизнеса в Подмосковье. Только с начала 2024 года за ней обратились более 76 тыс. раз. Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник
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