30ноября 2024
суббота
|
Свыше 700 заявок на перерасчет платы за газ поступило на регпортал Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Ноября 2024, 11:01
С момента запуска на региональном портале в июле текущего года электронной услуги «Перерасчет размера платы за газ», ею воспользовались более 700 раз. Об этом передает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Оформление перерасчета может понадобиться, если человек временно отсутствовал в своем жилом помещении по каким-либо причинам или изменилось количество проживающих», - говорится в сообщении.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Оплата ЖКХ». Чтобы подать онлайн-заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму: указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Затем следует прикрепить необходимые документы и отправить заявку.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
утром 0 +2 днем 0 +2
Котировки
Партнеры