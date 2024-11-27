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Жители подмосковных новостроек сдали в экопункты в 4 раза больше тары в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2024, 11:02
С начала года жители новостроек ПИК в Подмосковье сдали через фандоматы в 4 раза больше тары, чем в 2023: более 850 тыс. против 260 тыс. единиц. Сбор проводится в рамках партнерства ПИК-Комфорт и Ecoplatform. В сборе на сегодняшний день уже приняли участие свыше 10 тыс. жителей, которые помогли сократить выбросы СО2 на 172 056 кг, информирует пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
В Подмосковье у ПИК ряд как уже заселенных, так и строящихся жилых кварталов: «Люберцы парк», «Оранж парк», «Ильинские луга», «Ярославский», «Измайловский лес» и др.
Наращивать объемы сбора вторсырья жителям жилых кварталов позволяет шаговая доступность фандоматов и расширение инфраструктуры. К началу ноября в Люберцах, Жуковском, и других городах Подмосковья к уже работающим 54 аппаратам по приему ненужной тары были установлены дополнительно 16 новых. Теперь более 15 жилых кварталов оборудованы 70 фандоматами для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку.
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